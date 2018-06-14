Konya’da yaban domuzuna çarpan araç devrildi: 5 yaralı

İlçeye bağlı Çiçekler Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, Kadir K’nin kullandığı 42 DJ 637 plakalı otomobil, Beyşehir ilçe merkezi yönüne seyir halinde iken aniden önüne çıkan yaban domuzlarından birine çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkıp yol kenarındaki sulama kanaletini kırarak mısır tarlasına devrildi.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada yan yatan otomobilde yolcu olarak bulunan Sultan, Mustafa, Nurten ve Hüseyin K. ile Muhammet S. yaralandı. Yaralılar adrese sevk edilen ambulanslar tarafından kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Otomobilin çarpmasıyla telef olan yaban domuzu ise ikinci bir kazaya sebebiyet vermemesi için yol kenarına alındı.

KAZA YAPAN ARAÇTA HOROZ ARADILAR

Kazayı yara almadan atlatan sürücü, yolda seyir halinde iken aniden önüne iki yaban domuzunun çıktığını belirterek, birisine çarptıktan sonrasını hatırlayamadığını söyledi. Mısır tarlasına devrilen otomobil, çekici vasıtasıyla araziden çıkarıldı. Kaza yerine gelen ve kaza öncesinde araçta bulunanlara horoz verdiği öğrenilen kazazedelerin yakını olan gençlerin otomobil içerisinde horozu araması ve horozlardan birini sağ olarak otomobilden çıkartması ilginç görüntüler oluşturdu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.