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Konya'da yabancı uyruklular arasında kavga: 10 yaralı

Konya'da yabancı uyruklular arasında çıkan kavgada biri ağır 10 kişi yaralandı.

28.02.2017 - 06:07
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Konya'da yabancı uyruklular arasında kavga: 10 yaralı

Merkez Meram ilçesi Furkan Dede Caddesi'nde bir evde Suriye ve Afganistan uyruklu kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

KAVGADA BIÇAK VE TORNAVİDA KULLANILDI

Kısa sürede kavgaya dönüşen, bıçak, tornavida ve sopaların kullandığı olayda 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, tarafları güçlükle ayırdı.

Sağlık görevlilerince kentteki bazı hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Olaya karıştığı gerekçesiyle çok sayıda kişi polis tarafından gözaltına alındı.

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