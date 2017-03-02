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Konya'da yabancı uyruklulara yönelik operasyon

Yabancı uyruklu kişilerin yoğunlukta bulunduğu iki mahalleye bin polisle düzenlenen operasyonda 260 kişi gözaltına alındı.

02.03.2017 - 04:54
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Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye ve Afgan uyrukluların yoğunlukta bulunduğu merkez Meram İlçesi Şükran ve Abdülaziz mahallelerine bin polisle operasyon düzenledi. Sokakları tamamen kapatan ekipler GBT sorgusu ve üst araması yaptı.

Konya'da yabancı uyruklulara yönelik operasyon

Oturma izni bulunmayan, çeşitli suçlara karışmış, kimliklerini ibraz edemeyen ve aranması bulunan çeşitli uyruklarda toplam 260 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 9'unun çeşitli suçlardan arandığı belirtildi. Ayrıca 5 çalıntı motosiklet ele geçirildi, yapılan üst aramalarında ise çok sayıda bıçak, tabanca ve suç unsuru alet bulundu. Operasyon kapsamında 20 araca da işlem yapıldı. 

Şüpheliler otobüslerle Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Konya'da yabancı uyruklulara yönelik operasyon
Konya'da yabancı uyruklulara yönelik operasyon

Konya'da yabancı uyruklulara yönelik operasyon

Konya'da yabancı uyruklulara yönelik operasyon
Konya'da yabancı uyruklulara yönelik operasyon
Konya'da yabancı uyruklulara yönelik operasyon
Konya'da yabancı uyruklulara yönelik operasyon
Konya'da yabancı uyruklulara yönelik operasyon
Konya'da yabancı uyruklulara yönelik operasyon

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