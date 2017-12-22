taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.099
USD
3,8149
EURO
4,5238
ALTIN
156,38
PETR
65,0200

Konya'da yaralı şahine işçiler sahip çıktı

Ereğli ilçesinde sağ kanadından yaralı bulunan şahine belediye işçileri sahip çıktı.

DHA | 22.12.2017 - 14:59..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı 6'ncı Bölge Şefliğinde çalışan işçiler, Emirgazi ilçesinde yol çalışması yaptıkları sırada arazide uçamayan bir kuşun olduğunu fark etti. Bunun üzerine işçiler güçlükle sağ kanadından yaralı olan şahini yakalayıp, şantiye getirdi.

Konya'da yaralı şahine işçiler sahip çıktı VİDEO

Konya'da yaralı şahine işçiler sahip çıktı

"ETLE BESLİYORUZ"

Nasıl yaralandığı belirlenemeyen şahini, etle besleyen işçilerden Yaşar Öğül, ''Bir kuşun uçamadığını fark ettik. Yanına yaklaştığımızda kuşun şahin olduğunu anladık. Kanadından yaralı olmasına rağmen yakalamakta güçlük çektik. Sonra kuşu alıp şantiyeye getirdik ve etle besliyoruz. Eğer orada bıraksaydık belki kurt ve diğer yırtıcı hayvanlar yiyebilirdi. Yetkililere de haber verip, kuşun tedavisinin yapılmasını sağlayacağız. Sonra tekrar doğaya bırakılır'' dedi.

Konya'da yaralı şahine işçiler sahip çıktı

Konya'da yaralı şahine işçiler sahip çıktı

Konya'da yaralı şahine işçiler sahip çıktı

İlginizi Çekebilir
'Atlarsın- atlayamazsın' iddiasına girip camdan atladı
Erzurum'da, kursiyer arkadaşları ile iddiaya girerek 2. kattan atladığı öne sürülen Abdulkadir K.'nın iki bacağı da kaval kemiğinden kırıldı.
Pasaport harçları zam oranı belirlendi
2018 yılı Ocak ayının başından itibaren geçerli olacak pasaport harcı zam oranları belli olurken artık pasaport işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.
Vergiye uyumlu mükelleflere yüzde 5 indirim geliyor
Maliye Bakanlığınca, 1 Ocak'tan itibaren vergiye uyumlu mükelleflere yüzde 5'lik vergi indirimi uygulanırken üst sınır 1 milyon lira olacak.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik fotoğrafları yayımlandı
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile söyleşi yapılan gazeteci Makbule Cengiz'in kitabında Kılıçdaroğlu'na ait eski fotoğrafara yer verildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'den Ukrayna'ya anti-tank füzeleri

ABD'den Ukrayna'ya anti-tank füzeleri

37
Beşiktaş transfer dersi vermeye devam ediyor

Beşiktaş transfer dersi vermeye devam ediyor

82
Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde PKK'nın peşinde

Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde PKK'nın peşinde

57
FETÖ sanığı trafik kazasında öldü

FETÖ sanığı trafik kazasında öldü

108
Beşiktaş Vida'ya formayı giydirdi

Beşiktaş Vida'ya formayı giydirdi

69
2018 yılı bütçesi kabul edildi

2018 yılı bütçesi kabul edildi

69
Ahmet Han: Araplar Osmanlı'yı arkadan vurdu

Ahmet Han: Araplar Osmanlı'yı arkadan vurdu

227
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM