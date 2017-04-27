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Konya'da yaşlı adam 3 gündür kayıp

Derebucak İlçesi'nde 3 gündür kayıp olan parkinson hastası 78 yaşındaki Hamdi Özer'i arama çalışmaları sürüyor.

27.04.2017 - 00:34
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İlçeye bağlı Çamlık Mahallesi'nde oturan Hamdi Özer geçen Pazartesi günü öğle saatlerinde evden çıktı. Parkinson hastası olan ve zaman zaman hafıza kaybı yaşadığı öğrenilen Hamdi Özer, eve gelmeyince yakınları aramaya çıktı. Tüm çabalara karşın sonuç alınmayanıca, yakınları jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine jandarma ile Konya ve Ankara'dan gelen AFAD ekipleri çalışma başlattı.

Konya'da yaşlı adam 3 gündür kayıp

Dağlık alanlarda ve arazide devam eden arama çalışmalarında hassas burunlu köpekler ve yukardan görüntü alabilmek için dronlardan da yararlanıldı. Ancak şu ana kadar herhagi bir sonuç alınamadı.

Konya'da yaşlı adam 3 gündür kayıp

Hamdi Özer'in oğlu Dursun Özer, "Babam Pazartesi günü öğlen saatlerinden itibaren kayıp. 3 gündür jarndarma, AFAD ve köylülerle birlikte her yerde arıyoruz. Gidebileceği yerlere baktık. Yarın da ilçede bulunan ırmağa bakacağız. Aramalar değişimli olarak devam ediyor" dedi.

Hamdi Özer'i arama çalışmaları devam ediyor.

Konya'da yaşlı adam 3 gündür kayıp

Konya'da yaşlı adam 3 gündür kayıp

Konya'da yaşlı adam 3 gündür kayıp
Konya'da yaşlı adam 3 gündür kayıp

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