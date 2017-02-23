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Konya'da yaşlı adamı 10 yerinden bıçakladılar

Konya'da motosikletiyle seyir halindeyken 2 kişi tarafından durdurularak darp edilen yaşlı, 10 yerinden bıçaklanarak yaralandı.

23.02.2017 - 02:12
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Konya'da yaşlı adamı 10 yerinden bıçakladılar

65 yaşındaki Hasan Şengönül, merkez Selçuklu  ilçesi Hoca Cihan Mahallesi Tekke Caddesi'nde motosikletiyle seyir halindeyken 2  kişi tarafından durdurularak darbedildi.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Daha sonra 10 yerinden bıçaklanan Şengönül, ihbar üzerine olay yerine  gelen polis ve sağlık ekiplerince motosikletinin yanında yaralı halde yatarken  bulundu.
Polis ekipleri, ara sokaklara kaçan saldırganlardan Mustafa T'yi (20)  kısa sürede yakaladı. Diğer zanlı Bayram K. (22) ise olaydan 2 saat sonra evinde gözaltına  alındı.

ZANLI GAZETECİLERE TEKME ATTI

Sağlık kontrolü için Konya Meram eğitim ve Araştırma Hastanesine  getirilen ve alkollü olduğu öğrenilen Mustafa T, kendisini görüntüleyen  gazetecilere tekme attı. Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Şengönül'ün ise sağlık  durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Konya'da yaşlı adamı 10 yerinden bıçakladılar

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