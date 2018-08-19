taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.014
Euro
6.9067
Altın
1184.93
Borsa
88734.76

Konya'da yine obruk oluştu

Konya Karapınar'da bir çiftçi tarlasına sulama borusu döşerken 15 metre derinliğinde obruk oluştu.

DHA | 19.08.2018 - 19:13..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

İrili ufaklı 100'ün üzerinde obruk bulunan Karapınar ilçesinde, sabah saat 07.30 sıralarında kente 8 kilometre uzaklıktaki Reşadiye Mahallesi'ndeki yonca tarlasında 40 metre çapında 15 metre derinliğinde obruk oluştu.

"GEÇTİĞİM YER 3-5 SANİYE SONRA ÇÖKTÜ"

Tam bu sırada tarlasında sulama boruları döşeyen Cengiz Aydemir saniyelerle obruğa düşmekten kurtuldu. Yaşadıklarını anlatan çiftçi Aydemir, "Yonca sulamak için hat döşediğim sırada geçtiğim yerden 3-5 saniye sonra patlama sesi geldi, toz toprağa karıştı. Arkama dönüp baktım obruk oluşmuş. Sık sık oluşan obruklara artık alıştık. Ama birebir şahit olunca dondum kaldım. Riskli bölgedeyiz,tedirginiz ama Allah'tan gelen bir şey. Bin metre kare içerisinde 18 tane obruk var. Mecbur tarım yapamaya devam edeceğiz. Şu ana kadar can ve mal kaybı olmaması sevindirici" dedi.

Cengiz Aydemir, 2 gün önce de kendi tarlasına yakın bir alanda yine 10 metre derinliğinde bir obruğun oluştuğunu söyledi.

Konya'da yine obruk oluştu


Konya'da yine obruk oluştu



Konya'da yine obruk oluştu



Konya'da yine obruk oluştu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gülriz Sururi'den 89'uncu yaşına özel bikinili poz

Gülriz Sururi'den 89'uncu yaşına özel bikinili poz

509
Muharrem İnce Yahudilerden özür diledi

Muharrem İnce Yahudilerden özür diledi

251
İlk özgün helikopterimiz T625

İlk özgün helikopterimiz T625

179
FETÖ'cü pilot Kerime Yıldırım'ın iftira tuzağı

FETÖ'cü pilot Kerime Yıldırım'ın iftira tuzağı

123
Kılıçdaroğlu: 13 maddeyi belirlememden Erdoğan rahatsız oldu

Kılıçdaroğlu: 13 maddeyi belirlememden Erdoğan rahatsız oldu

393
Askerlerimizin şehit olmasına sevinen HDP'li

Askerlerimizin şehit olmasına sevinen HDP'li

177
Taksim'de kadınların kavgası: Kafasında şişe kırdı

Taksim'de kadınların kavgası: Kafasında şişe kırdı

77
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM