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Konya'da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü 15 yaralı

Ereğli ilçesinde yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

19.01.2017 - 02:28
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Adana-Ankara karayolunu Acıkuyu Mahallesi kavşağında, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 FU 0364 plakalı yolcu otobüsü, Cemal Aşık yönetimindeki 38 GJ 128 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle şarampole devrilen kamyonun sürücüsü Aşık, olay yerinde hayatını kaybetti, otobüsteki 15 kişi ise yaralandı.

Konya'da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü 15 yaralı

Aşık'ın cesedi sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.

Öte yandan çarpmanın etkisiyle kamyonun kasası, kaza yerinden 200 metre kadar ileride bulundu.

Yaralılar, Aksaray ve Niğde'deki çeşitli hastaneleri kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İZMİR'DE KAZA: 1 ÖLÜ 2 YARALI

İzmir'in Menderes ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir polis memuru öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, polis memuru Nuri Aktaş idaresindeki 09 BU 350 plakalı otomobil, Ahmetbeyli-Ataköy mevkisinde, karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 35 GB 1046 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Aktaş ile diğer otomobilde bulunan Yılmaz Aykut (43) ve Ali Aytun Cengiz (40) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aktaş, Menderes Devlet Hastanesine, Aykut, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine, Cengiz ise Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan polis memuru Aktaş, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Aktaş'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis memuru Aktaş'ın Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yaptığı öğrenildi.

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