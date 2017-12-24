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Konya'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 32 yaralı

Kar yağışı dolayısıyla kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 32 kişi yaralandı.

İHA | 24.12.2017 - 04:31..
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Kaza, saat 00.30 sıralarında Konya-Antalya Karayolu'nun 20. kilometresinde meydana gelen kazada, Hüsamettin K. idaresindeki, Antalya Tokat seferini yapan 34 FA 4603 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından şarampole devrildi.

Konya'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 32 yaralı

32 KİŞİ YARALANDI

Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, otobüsün iki şoförü, muavin ve yolculardan oluşan toplam 32 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Şarampoldeki otobüste bulunan yaralılar, sağlık görevlileri, polis ve itfaiye ekipleri ile kaza yerindeki vatandaşların el ele tutuşarak birlikte hareket etmesiyle sedyelere alınıp elden ele uzatılarak yol kenarına çıkarıldı. Burada hazır bekleyen ambulanslara alınan yaralılar Konya’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 32 yaralı

POLİS MEMURU YARALIYLA İLGİLENDİ

Kaza yerinde görevli bir polis memuru ise ambulansla alınmak üzere sedyede beleyen bir yaralının üzerine montunu çıkarıp örttü. İtfaiye ekipleri de otobüsün devrildiği şarampolde başka yaralı olma ihtimaline karşı detaylı arama yaptı.

Konya'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 32 yaralı

Antalya yolundan aracıyla Konya’ya doğru seyir halinde olan ve kaza yerinde duran bir vatandaş, otobüsün kendisini geçtiğini anlatarak, “Yaklaşık 80-90 kilometre hızla yanımdan geçti” dedi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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