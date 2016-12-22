Konya'da zincirleme kaza

Kaza; Konya - Afyonkarahisar Karayolu Akşehir ilçesi yakınlarında meydana geldi. Akşehir Tren Garı Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada çoğunluğu TIR olan 7 araç yoldaki aşırı buzlanma sebebiyle zincirleme kaza yaptı. Bu kazanın hemen sonrasında ise ilk kaza yerinin yaklaşık 400 metre gerisinde yine aşırı buzlanma sebebiyle iki TIR kayarak birbirine çarptı. 7 aracın karıştığı ilk zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, ikinci kazada ise 2 TIR'da da maddi hasar meydana geldi. Kaza sebebiyle Konya Afyonkarahisar Karayolu’nda tek taraflı olarak ulaşım yaklaşık 2 saat kapalı kalırken, kaza yapan araçların çekilmesiyle ulaşım tekrar normale döndü. Karayolları ekiplerde buzlanan yolda tuz ve kumlama çalışması yaptı.

AFYON'DA KAZA: 1 ÖLÜ 2 YARALI

Kaza Afyonkarahisar-Konya karayolunun 20. Kilometresinde, Sülümenli Beldesi Kavşağı çıkışında meydana geldi. Buzlanma nedeniyle meydana geldiği iddia edilen kazada, sürücüsünün yolda kayan 77 EF 230 plakalı TIR’a arkadan gelen 03 KV 680 plakalı otobüs çarptı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil Servis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı sivil savunma ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan ve kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada Kübra Ergün (23) ve Hasan Öz (51) isimli şahıslar ise yaralandı. Yaralılardan Öz, kurtarma ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden çıkarılabildi. Yaralılar ambulans ile Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı.

Kaza iki aracında sürücüsünün ismi henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan, kazadan dolayı Konya-Afyonkarahisar karayolunda trafik bir süre çevredeki fabrikaların kullandığı servis yolundan verildi.