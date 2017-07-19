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Konya'da zorla eve giren tacizci serbest kaldı

Doğalgaz tesisatçısı olduğunu söyleyerek zorla eve girip 17 yaşındaki S.Y.'yi taciz eden M.A., Ttutuksuz yargılanacak.

19.07.2017 - 11:25
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İnşaatta bekçilik yapan M.A., karşı apartmanda oturan ve o sırada evde yalnız olan S.Y.'nin kaldığı eve gitti.

APARTMANI KONTROL EDİYORUM YALANI

M.A., kapıyı açan genç kıza, eve tesisat döşeyeceğini, banyo tavanında göçük olduğunu ve tüm apartmanı kontrol ettiğini söyledi.

TACİZ ETTİ

Genç kızın, anne ve babasının evde olmadığını, bu nedenle onu eve alamayacağını söylemesine rağmen zorla içeri giren M.A., iddiaya göre genç kızı taciz etti.

M.A., genç kızın bağırması üzerine paniğe kapılıp evden kaçtı.

POLİSE HABER VERDİLER

S.Y., eve dönen ailesine durumu anlattı. Aile polis merkezine giderek şikayette bulundu. Genç kız polise verdiği ifadesinde, M.A.'nın eve zorla girdiğini, kendisini taciz etmek istediğini ve psikolojisinin bozulduğunu söyledi. Şikayet üzerine polis, M.A.'yı gözaltına aldı.

EŞİ HAMİLE ÇIKTI

Eşinin ikinci çocuklarına hamile olduğu belirtilen M.A.'nın polise verdiği ilk ifadesinde, genç kızın oturduğu eve doğalgaz hortumlarını kontrol etmek amacıyla gittiğini, genç kıza cinsel saldırıda bulunmadığını öne sürüldü.

SERBEST BIRAKTILAR

M.A., sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Konya'da zorla eve giren tacizci serbest kaldı

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