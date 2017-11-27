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Konya'daki Akgöl Sazlığı'nda flamingolar katledildi

Konya Ereğli'deki Akgöl Sazlığı'nda 6 flamingo öldürülmüş olarak bulundu.

DHA | 27.11.2017 - 15:23..
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Konya'nın Ereğli ve Karapınar ile Karaman’ın Ayrancı ilçesi sınırları arasında; sazlık, bataklık, çamur adacıkları ve bunları çevreleyen çayırlarla çorak düzlük ve steplerden oluşan 6 bin 800 hektarlık alandaki Akgöl Sazlığı 1995 yılında ‘Tabiatı Koruma Alanı’ ilan edildi.

6 FLAMİNGO ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU

Kültür Bakanlığı tarafından 1992 yılında Kültür Bakanlığı tarafından ‘1'inci Derecede Doğal Sit Alanı’, 3 yıl sonra Orman Bakanlığı Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Koruma Genel Müdürlüğünce ‘Tabiatı Koruma Alanı’ olarak ilan edilen DSİ 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün sorumluk alanı içinde yer alan Akgöl Sazlığı'nda 6 flamingo öldürülmüş halde bulundu.

Konya'daki Akgöl Sazlığı'nda flamingolar katledildi

"CAN ÇEKİŞMESİN DİYE BOĞAZINI KESMİŞLER"

Kılkuyruk ördek, flamingo, kaya kartalı, balıkçıl, leylek, kerkenez, kaşıkgaga, çamurcun, yeşilbaş ördek ve boz kaz gibi  göçmen hayvanlar yaşadığı sazlığa giden doğa fotoğrafı tutkunu İbrahim Pekpostalcı, 2'si suyun içinde 4'ü  kıyıda olmak üzere 6 flamingonun katledilmiş olduğunu gördü. Flamingoların, av tüfeğiyle öldürülmüş olduğunu tahmin eden Pekpostalcı, bunları görüntülerden, "Etrafta tüfeğe ait fişekler vardı. Sanırım can çekişmesin diye de hayvanları boğazından kesmişler. Sonra da oradaki vahşi ve yırtıcı hayvanlar parçalamış.'' dedi.

Konya'daki Akgöl Sazlığı'nda flamingolar katledildi

"ULAŞIM DÜZELİRSE KATLİAM OLMAZ"

Göçmen kuşların uğrak yeri olan Akgöl Sazlığı'nda hayvanların zarar görmemesi için önlem alınması gerektiğini ifade eden Pekpostalcı, şöyle devam etti: "Burada yüzlerce kuş ve hayvan var. Bunların katliama uğramaması için önlem alınmalı. Ayrıca Akgöl'e gezip görmek isteyenler uygun bir yol olmadığı için rahatlıkla gelemiyor. Buraya ulaşım için düzenli bir yapılırsa, hayvanları katletmek isteyenlerde rahat tavır sergileyemez. Her an başka bir kişiye yakalanma korkusuyla hayvanları öldürmekten vazgeçer."

Konya'daki Akgöl Sazlığı'nda flamingolar katledildi

FLAMİNGOLAR KALDIRILMIŞ

Doğa fotoğrafı tutkunu İbrahim Pekpostalcı, bugün DHA ekibiyle Akgöl Sazlığı'na gittiğinde dün fotoğraflarını çektiğini öldürülen flamingoları yerinde olmadığını gördü. Flamingolardan geriye etrafa saçılan tüyleri kalırken Pekpostalcı, ''Ben öldürülmüş olan flamingoların fotoğrafını sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki sayfamda paylaşmıştım. Sanırım hayvanları koruma derneği ya da başka bir yetkili kurum tarafından hayvanların leşleri buradan götürülmüş." dedi.

Orman Bakanlığı Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Koruma Genel Müdürlüğü'nden bu konuda henüz açıklama yapılmadı.

Konya'daki Akgöl Sazlığı'nda flamingolar katledildi

Konya'daki Akgöl Sazlığı'nda flamingolar katledildi

Konya'daki Akgöl Sazlığı'nda flamingolar katledildi

Konya'daki Akgöl Sazlığı'nda flamingolar katledildi

Konya'daki Akgöl Sazlığı'nda flamingolar katledildi

Konya'daki Akgöl Sazlığı'nda flamingolar katledildi

Konya'daki Akgöl Sazlığı'nda flamingolar katledildi

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