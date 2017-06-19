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Konya'daki bisikletli tacizci tutuklandı

Konya'da 4 kadını elle taciz eden bisikletli tacizci 39 yaşındaki Mehmet D., yakalandı.

19.06.2017 - 11:26
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Selçuklu ilçesinde bulunan farklı mahallelerde son bir ay içerisinde 4 kadının elle taciz edilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri tarafından özel ekip oluşturuldu. Özel ekip, taciz olaylarının meydana geldiği bölgelerde yaklaşık 500 güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Vatandaşlarla da yüz yüze görüşmeler yapan polis, şüphelinin bir taciz olayını gerçekleştirirken görüntüsüne ulaştı.

POLİS YAKALADI

Taciz olayına ait bir fotoğraf sosyal medyada paylaşılınca vatandaşlar kampanya başlattı. Olayların meydana geldiği bölgelerde akşam saatlerinde bir araya gelen bazı vatandaşların tacizciyi yakalamak için çalışma yaptığı belirtildi.

Konya'daki bisikletli tacizci tutuklandı

EŞİ TEŞHİS ETTİ

Şüphelinin eşgalini belirleyen polis soruşturmayı sürdürürken, geçen cumartesi günü gelen bir ihbar, değerlendirmeye alındı. Dumlupınar Mahallesi'nde bir apartmana giden polis, apartmanın deposunda taciz olaylarında kullanılan renkte ve modelde bir bisiklet buldu. Polis, bisikletin sahibinin aynı apartmanda oturan değirmen makinesi üreten fabrikada çalışan evli 2 çocuk babası Mehmet D. olduğunu tespit etti. Memmet D.'nin evine giden ekipler, eşi Melike D.'nin ifadesine başvurdu. Melike D., güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerden eşi Mehmet D.'yi teşhis etti.

Konya'daki bisikletli tacizci tutuklandı

'ELİM ÇARPTI' DEDİ

Eşinden aldığı adres doğrultusunda şüphelinin çalıştığı merkez Karatay İlçesi'nde bulunan sanayi sitesine giden polis, Şüpheli Mehmet D.'yi çalıştığı işyerinde gözaltına aldı. Daha önce de cinsel taciz suçlamasıyla yargılandığı ve beraat ettiği belirtilen Mehmet D. suçlamaları kabul etmedi. Mehmet D.'nin taciz olayıyla ilgili güvenlik kamera görüntüleri izletilmesine rağmen polisteki ifadesinde, "Ben bir şey yapmadım. Geçerken elim çarptı" dediği kaydedildi.
Adliyeye sevk edilen Mehmet D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya'daki bisikletli tacizci tutuklandı

Konya'daki bisikletli tacizci tutuklandı

Konya'daki bisikletli tacizci tutuklandı

Konya'daki bisikletli tacizci tutuklandı

Konya'daki bisikletli tacizci tutuklandı

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