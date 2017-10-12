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Konya'daki düğün magandaları gözaltına alındı

Konya'da düğün konvoyunun geçişi sırasında havaya ateş açan magandaları sosyal medyadaki görüntüler yakalattı.

12.10.2017 - 10:22
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Olay, 8 Ekim Pazar günü, öğle saatlerinde merkez Karatay İlçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir yakınlarının düğün evine gelen 4 kişi, konvoyun geçişi sırasında, ellerindeki tabanca ve tüfeklerle havaya rastgele ateş açtı.

Konya'daki düğün magandaları gözaltına alındı

SOSYAL MEDYADAKİ GÖRÜNTÜLER ELE VERDİ

Çevredekiler, şüphelilerin etrafındaki onlarca kişiye rağmen dakikalarca ateş etme anını, cep telefonu kamerasına kaydederek, sosyal medyada paylaştı. Durumu fark eden polis, yayınlanan görüntülerden yola çıkarak, havaya ateş açan 4 kişinin kimliğini belirledi. Kimlikleri tespit edilen Mustafa K., Ali K., Yaşar E. ve Mustafa  A., 9 Ekim Pazartesi günü gözaltına alındı.

Konya'daki düğün magandaları gözaltına alındı

İDARİ PARA CEZASI ALACAKLAR

Yapılan aramada, ruhsatsız 2 tüfek ve 3 tabanca ele geçirildi. Polis merkezinde ifadeleri alınan 4 kişi, serbest bırakılırken, şüpheliler hakkında 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda şüpheliler hakkında idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.

Konya'daki düğün magandaları gözaltına alındı

Konya'daki düğün magandaları gözaltına alındı

Konya'daki düğün magandaları gözaltına alındı

Konya'daki düğün magandaları gözaltına alındı

Konya'daki düğün magandaları gözaltına alındı

Konya'daki düğün magandaları gözaltına alındı

Konya'daki düğün magandaları gözaltına alındı

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