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Konya'daki düğün magandalarına para cezası verildi

Karapınar ilçesindeki bir düğünde, etraftaki çocuklara aldırmadan peş peşe ateş eden magandalar, 1046'şar lira para cezası aldı.

DHA | 29.08.2018 - 14:18..
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Karapınar ilçesine bağlı Hasanoba Mahallesi'nde hafta sonu kaydedilen görüntülerde, düğün kutlamalarının ardından edilen dua sonrası, ellerine tabanca alan magandalar, düğün alanında bulunan çocuklara aldırış etmeden peş peşe tetiğe bastı.

Konya'daki düğün magandalarına para cezası verildi

TOPLAM 7 BİN 322 LİRA CEZA KESİLDİ

Sosyal medya da yayılan görüntülerin ardından hareket geçen jandarma ekipleri belirledikleri Özcan B. (42), Süleyman B. (45), Ercan B. (43), Veli Y. (37), Fikret U. (39), Osman B. (47), Mustafa A.'ya (40), 1046'şar lira olmak üzere toplam 7 bin 322 lira idari para cezası yazdı.

7 şüphelinin kullandığı belirlenen kurusıkı tabancalara ise el konuldu.

Konya'daki düğün magandalarına para cezası verildi

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