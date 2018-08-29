5 bin yıllık üzüm bağları tarım turizmi ile tanıştı

1 Konya'daki düğün magandalarına para cezası verildi Karapınar ilçesindeki bir düğünde, etraftaki çocuklara aldırmadan peş peşe ateş eden magandalar, 1046'şar lira para cezası aldı.

2 Türkiye yılın ilk 7 ayında en çok Rus turist ağırladı Türkiye'yi yılın ilk 7 ayında ziyaret eden yabancı sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24.90 arttı ve turist sayısı yaklaşık 22 milyon düzeyine ulaştı.

3 Akçaabat'ta otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 12 yaralı Trabzon’un Akçaabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında karşı şeride geçen bir otomobilin, içinde 45 yolcu bulunan tur otobüsüyle çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

4 Kahramanmaraşlı öğrenci Apple'ın açığını buldu 17 yaşındaki lise öğrencisi Yiğit Can Yılmaz, "iTunes" uygulamasında güvenlik açığını ortaya çıkardı.

5 Okul kıyafetleri öğrencileri bekliyor Yaklaşan 2018-2019 eğitim öğretim yılı öncesinde okul formaları ve önlükler raflardaki yerini alırken, veliler ve öğrenciler de hazırlıklara başladı.

6 2018'in sınavlarında iptal soru yok ÖSYM'nin bu yılın 8 aylık döneminde yaptığı 32 sınavda kullanılan 6 bin 496 sorudan hiçbiri iptal edilmedi.