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Konya'daki fuhuş operasyonunda fiyat ayrıntısı

Para karşılığı erkeklerle cinsel ilişkiye girdiği öne sürülen 10 kadın, polisin operasyonu sonucu yakalandı.

10.05.2017 - 08:23
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DD

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Karatay İlçesi Piri Esad Caddesi ve Meram İlçesi Furkan Dede Caddesi üzerinde, hayat kadınlarının geceyol kenarlarında durarak erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye girdikleri bilgisine ulaştı. Yapılan fiziki takibin ardından polis, operasyon için harekete geçti. Polis, her iki cadde üzerine çıkan 10 kadını yakalayarak gözaltına aldı.

ERKEKLERİN TİPİNE GÖRE FİYAT

50 ile 100 lira arasında değişen fiyatlarla cinsel ilişkiye girdiklerini anlatan kadınların erkeklerin tipine göre fiyat belirlediklerini söylediği öğrenildi.

EVLİ VE ÇOCUKLU HAYAT KADINLARI VAR

Uyuşturucu madde bağımlısı oldukları nedeniyle fuhuş yaptıklarını öne süren hayat kadınlarından bazılarının evli ve çocuk sahibi oldukları belirtildi. Kadınlar, polisteki işlemlerinin ardından Kabahatler Kanunu’na göre para cezası kesilmesinin ardından serbest bırakıldı.

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