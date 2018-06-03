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Konyalılar, Abdüllatif Şener'i istemiyor

CHP'den Konya 1. sıra adayı olan Abdüllatif Şener, gittiği her yerde ilginç tepkilerle karşılaşıyor. Son olarak sayılı kalabalığa konuşan Şener'e araba sesiyle engellediler.

Haber Merkezi | 03.06.2018 - 17:08..
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Konyalılar, Abdüllatif Şener'i istemiyor

24 Haziran 2018'de yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde CHP-İyi Parti-Saadet Partisi-Demokrat Parti bir araya gelerek Millet İttifakı'nı oluşturdu.

Bu ittifakta dikkat çeken adaylar da yer aldı. Öyle ki eski AK Partili Bakan ve AK Parti'den istifa ettikten sonra Erdoğan muhaliflerinin yanında yer alan Abdüllatif Şener, CHP'nin Konya 1. sıra adayı oldu.

KONYALILAR, ŞENER'İ KOVUYOR

Muhafazkar seçmenin oyunu almak için Cumhuriyet Halk Partisi'nin Konya 1. sıra adayı gösterilen Şener, gittiği her ilçede tepkiyle karşılaşıyor.

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