Konyalılar Mevlana Meydanı'nda buluştu

15 Temmuz darbe girişimin yıl dönümü nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi Konya'da da etkinlik düzenledi.

AHMET DAVUTOĞLU DA KATILDI

Ak Parti Gençlik Kolları ve diğer sivil toplum kuruluşlarının gençlik kolları Kültür Park'tan, Valilik binası önüne kadar yürüdü. Oradan da Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Vali Yakup Canbolat, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, milletvekilleri vatandaşlar, mehter takımı eşliğinde törenlerin yapılacağı Mevlana Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada toplanan binlerce kişi Türk bayraklarıyla alanları doldurarak eşlik etti. Törenler, 15 Temmuz darbe girişimini anlatan video gösterisiyle başladı ve sabaha kadar sürecek.

























