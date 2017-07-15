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Konyalılar Mevlana Meydanı'nda buluştu

Konya'da 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle, binlerce kişi Mevlana Meydanı'nda buluştu.

15.07.2017 - 21:44
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Konyalılar Mevlana Meydanı'nda buluştu

15 Temmuz darbe girişimin yıl dönümü nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi Konya'da da etkinlik düzenledi.

AHMET DAVUTOĞLU DA KATILDI

Ak Parti Gençlik Kolları ve diğer sivil toplum kuruluşlarının gençlik kolları Kültür Park'tan, Valilik binası önüne kadar yürüdü. Oradan da Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Vali Yakup Canbolat, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, milletvekilleri vatandaşlar,  mehter takımı eşliğinde törenlerin yapılacağı Mevlana Meydanı'na kadar yürüdü.

Konyalılar Mevlana Meydanı'nda buluştu

Burada toplanan binlerce kişi Türk bayraklarıyla alanları doldurarak eşlik etti. Törenler, 15 Temmuz darbe girişimini anlatan video gösterisiyle  başladı ve sabaha kadar sürecek.

Konyalılar Mevlana Meydanı'nda buluştu

Konyalılar Mevlana Meydanı'nda buluştu

Konyalılar Mevlana Meydanı'nda buluştu

Konyalılar Mevlana Meydanı'nda buluştu

Konyalılar Mevlana Meydanı'nda buluştu

Konyalılar Mevlana Meydanı'nda buluştu

Konyalılar Mevlana Meydanı'nda buluştu

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