taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.211
USD
4,9844
EURO
5,8194
ALTIN
195,34
PETR
72,6400

Konya'nın denizi 'Beyşehir Gölü'

Konya Ovası'ndaki Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü sahili, özellikle hafta sonları vatandaşların akınına uğruyor.

DHA | 01.08.2018 - 19:40..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Konya'nın güneyinde yer alan Beyşehir ilçesindeki gölünün güneyinde ve batısında Toros Dağları, doğusunda volkanik Erenler Dağı, kuzeybatısında ise Anamas ve Sultan dağları bulunuyor. Balıkçılığın yapıldığı, yaklaşık 656 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip Beyşehir Gölü çevresinde 3 plaj bulunuyor.

En uzun plaj olan Karaburun ise Antalya sahillerini aratmıyor. Gölün suyunda serinleyen Beyşehirliler, aynı zamanda meşe ormanları arasında kamp yapma olanağı da buluyor.

Konya'nın denizi 'Beyşehir Gölü' VİDEO

"KONYA'NIN DENİZİ"

Plaja gelen tatilciler, gölde, denizdeymiş gibi hissettiklerini söyledi. Yılmaz Özkan, gölün, Konya turizmine ve doğasına önemli katlı sağladığını belirtti. Konya'da suya hasret kaldıklarını dile getiren Süleyman İriş ise "Konya gibi bir yerde yaşadığımız için suya hasretiz. Konya içerisinde böyle güzel bir suyu Beyşehir'den başka bir yerde bulamıyoruz. Bir tarafımızda buğday tarlaları bir tarafımızda plajımız var." dedi.

"ANTALYA GİBİ"

Beyşehir Gölü ile sahilini 'Konya'nın denizi' olarak nitelendirdiklerini kaydeden Zekeriya Acar, "Konya'nın denizi yok; ama artık 'Var' dememiz gerekiyor. Çünkü bu plaj, Konya için yapılmış harika bir yer. Hafta sonunu ailemle çıktık, geldik." diye konuştu.

Esin Acar ise "Ben İstanbul'dan geldim buraya. Bana buranın göl olduğunu söylemeseler, deniz zannedebilirdim. Görüntü güzel, Antalya gibi bildiğimiz plajı var." dedi.

Konya'nın denizi 'Beyşehir Gölü'

Konya'nın denizi 'Beyşehir Gölü'

Konya'nın denizi 'Beyşehir Gölü'

Konya'nın denizi 'Beyşehir Gölü'

Konya'nın denizi 'Beyşehir Gölü'

Konya'nın denizi 'Beyşehir Gölü'

Konya'nın denizi 'Beyşehir Gölü'

Konya'nın denizi 'Beyşehir Gölü'

Konya'nın denizi 'Beyşehir Gölü'

Konya'nın denizi 'Beyşehir Gölü'

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hulusi Akar'dan intikam sözü

Hulusi Akar'dan intikam sözü

250
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gözyaşları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gözyaşları

185
Capital'in Türkiye'nin en büyük şirketleri listesi

Capital'in Türkiye'nin en büyük şirketleri listesi

94
Eşi ve bebeği şehit olan Serkan Karakaya konuştu

Eşi ve bebeği şehit olan Serkan Karakaya konuştu

236
Şehit olan bebeğinin yastığına sarıldı

Şehit olan bebeğinin yastığına sarıldı

207
ÖSYM, YKS kontenjan ve program kılavuzunu açıkladı

ÖSYM, YKS kontenjan ve program kılavuzunu açıkladı

22
Bir babanın evladına şiddeti Gülşen'i çıldırttı

Bir babanın evladına şiddeti Gülşen'i çıldırttı

150
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM