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Konya'ya 1 milyar liralık yatırım yapıldı

Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'ya giderek 1 milyar liraya mal olan 50 adet projenin açılışını gerçekleştirdi.

28.10.2017 - 16:39
  1. Haberler
  2. Emlak
Konya'ya 1 milyar liralık yatırım yapıldı

Yıldırım, Mevlana Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenindeki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Selçuklu Devleti'nin başkenti Konya'ya geldiğini söyledi.

"TOPLAM TUTARI 1 MİLYAR 400 MİLYON"

"Toplam tutarı 1 milyar 400 milyon olan 50 adet projenin açılışı için birlikteyiz. Bu eserler Konya'ya hayırlı uğurlu olsun. Açılışı yapılan projelerin içinde sağlık yatırımları, okullar var, hastaneler, üniversiteler var. Konya'nın ihtiyacı olan her türlü hizmet var.

Konya'ya 1 milyar liralık yatırım yapıldı

"NE SÖZ VERDİYSEK HEPSİNİ YERİNE GETİRDİK"

Konya'yı marka şehir yapmak için 15 yıldır durmadan yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Konya bizim baş tacımız. Konya'da neler yaptıklarımızı anlatmaya zaman yetmez. 15 yılda Konya'ya 40 milyar lira yatırım yaptık. Sizlere bu zamana kadar ne söz verdiysek hepsini yerine getirdik.

TINAZTEPE TÜNELLERİ DE YAPILIYOR

Çevre yolunun da yapımına başladık. Bu yıl sonunda Karaman yolu bağlanmış olacak. Tınaztepe Tünelleri de yapılıyor. Hayırlı uğurlu olsun. 15 yılda 19'u hastane olmak üzere 74 sağlık tesisini yaptık hizmete aldık. Buna ilaveten dev bir şehir hastanesini Karatay'da Konya'ya kazandırıyoruz. İnşallah Aralık ayında merkezde 600 yataklı numune hastanesini yaparak açılışa hazır hale getireceğiz. Necmettin Erbakan Üniversite Hastanesi'ni de 2018'de tamamlamış olacağız.

Konya'ya 1 milyar liralık yatırım yapıldı

"KONYA- KARAMAN YHT'Yİ SENEYE AÇIYORUZ"

"Meram metro hattının da projelerini bitirdik. İnşallah yapımına da başlayacağız."

55 bin metrekare alana sahip YHT garının temelini atmıştık. Önümüzdeki sene Konya YHT Garı'nı da tamamlamış olacağız. Konya- Karaman YHT'yi de önümüzdeki sene açıyoruz."

Konya'ya yapılan hizmetlerin saymakla bitmeyeceğini söyleyen Başbakan Yıldırım, "Sizin sabırsızlıkla Cumhurbaşkanımızı, milletin adamını, liderimizi beklediğinizi biliyorum. Hiç merak etmeyin, Allah'ın izniyle Konyamıza, ülkemize bugüne kadar nasıl hizmetler yaptıysak, nasıl Konya'ya hızlı treni, Mavi Tüneli kazandırdıysak, bundan sonra da her türlü hizmeti yapmaya devam edeceğiz. Siz müsterih olun, durmak yok, yola devam." diyerek sözlerini tamamladı.

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