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Konya'ya Dünya Mizah Ustaları Sanat Evi

Konya Akşehir'de Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü Projesi kapsamında Dünya Mizah Ustaları Sanat Evi yapılıyor.

AA | 25.07.2018 - 10:48..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Akşehir Belediyesi tarafından yürütülen Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü Projesi kapsamında yer alan tarihi Ermeni Kilisesi'nin restorasyonuna devam ediliyor.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, restorasyon çalışmalarının yaklaşık yüzde 85'inin tamamlandığını ifade etti.

Konya'ya Dünya Mizah Ustaları Sanat Evi

OCAK AYINDA BİTİYOR

İnşaat alanında inceleme yapan Salih Akkaya, restorasyonun tamamlanmasıyla Akşehir'in üçüncü kültür merkezine kavuşacağını belirtti.

Salih Akkaya, binanın Dünya Mizah Ustaları Sanat Evi adıyla hizmet vereceğini belirterek, "Tarihi Ermeni Kilisesi restorasyon inşaatında bulunuyoruz. Restorasyon çalışmaları eylülde başlatıldı ve önümüzdeki ocak ayında da inşallah tamamlanmış olacak. Gayet hummalı bir çalışma yürütülen bu tarihi mekanda 2 milyon liralık restorasyon yapılıyor. Bittiğinde Akşehir'e sanat müzesi olarak hizmet verecek. İçerisinde akustiğiyle barok tarzı işlemeleriyle fevkalade bir tarihi yapı." dedi.

Konya'ya Dünya Mizah Ustaları Sanat Evi

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