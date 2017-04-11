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Kooperatif müdürü zimmetten tutuklandı

Denizli'nin Tavas ilçesinde, Kızılca Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Kadir S., zimmetine 2 milyon lira geçirdiği iddiasıyla tutuklandı.

11.04.2017 - 17:23
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Kooperatif müdürü zimmetten tutuklandı

Tavas ilçesine bağlı Kızılca Tarım Kredi Kooperatifi üyeleri adına, onlardan habersiz olarak evrak düzenleyip kredi kullandığı ileri sürülen Kooperatif Müdürü Kadir S. hakkında, ödeme bildirimi gelen üyelerin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Üyeler adına toplam 2 milyon lira kredi kullanıp, parayı zimmetine geçirmekle suçlanan Kadir S., soruşturma kapsamında jandarma tarafından bugün gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kızılca, Pınarlar, Ovacık ve Aydoğdu mahallelerindeki çiftçilere hizmet veren ve 3 bine yakın üyesi bulunan kooperatifin müdürü Kadir S., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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