Kop Tüneli'nde çalışmalar devam ediyor

Bayburt-Erzurum karayolu güzergahındaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı'nda yapımı süren ve tamamlandığında Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayacak Kop Tüneli'nde, 5 bin 200 metrelik delme işlemi gerçekleştirildi.

Yapımına 2012 yılında başlanan ve 6 bin 500 metrelik çift tüp olarak inşa edilen Kop Tüneli'nin toplam uzunluğunun 13 kilometre olacağını belirten Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, "Şu an itibarıyla 5 bin 200 metresinde delme işlemi tamamlandı ve gelinen noktada delmede yüzde 40 civarında fiziki gerçekleşme sağlandı. İnşallah 2019 yılında ışığı göreceğimizi tahmin ediyoruz" dedi.

BÖLGE DAHA CAZİP BİR HALE GELECEK

Ustaoğlu, tünelin hizmete geçmesiyle hükümet tarafından açıklanan Cazibe Merkezi Programı çerçevesinde bölgenin daha da cazip hale geleceğine inandıklarını vurguladı.

2019'DA TAMAMLANACAK

Tünel çalışmasının bölge açısından heyecan verici olduğunu dile getiren Ustaoğlu, "İnşallah 2019 yılı sonu itibarıyla tamamlandığında, güzergah ve yol altyapısı açısından baktığımızda bu tünel çok önemli bir misyonu yerine getirmiş olacak" ifadesini kullandı.

Bu yatırımın millet nezdinde çok önemli hizmetlere vesile olacağına inandığını belirten Ustaoğlu, bölge halkının susadığı, özellikle yatırımcıyı teşvik açısından bu tip yatırımların çok önemli ve elzem olduğunu bildirdi.