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Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı 1 kişi öldü

Konya'da şoförün köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırmasıyla araç şarampole yuvarlandı. 1 kişi ve köpek olay yerinde öldü.

03.11.2017 - 23:39
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Konya'nın Ereğli İlçesi'nde sürücüsünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyon kırdığı hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı. Kazada, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı 1 kişi öldü

Kaza, bugün saat 18.50 sıralarında Ereğli- Karaman karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Karaman- Ereğli yüksek hızlı tren hattında çalışan işçileri taşıyan 06 AED 988 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Emrah Uluçan, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için direksiyon kırdı.

KÖPEK DE ÖLDÜ

Kontrolden çıkan araç, şarampole yuvarlandı. Kazada, işçilerden Deniz Dönmez öldü, sürücü Uluçan ve diğer işçiler Yunus Çakır, Hasan Boz ve Yahya Duru yaralandı, köpek de telef oldu.

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı 1 kişi öldü

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavile alındı. Deniz Dönmez'in cesedi ise otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi'nin morguna kondu.

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