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Köpeğe çarpmamak isterken kaza yaptı: 2 ölü

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

DHA | 18.01.2018 - 08:38..
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İlçeye bağlı Hortu Akören mevkiinde meydana geldi. Konya yönüne giden otomobilin sürücüsü Mehmet Akdemir (22), aniden yola fırlayan köpeğe çarpmamak için direksiyon kırdı.

Köpeğe çarpan otomobil, kontrolden çıkıp refüjü aşarak karşı şeride geçip, Mehmet Ali Motor (48) yönetimindeki TIR ile çarpıştı, şarampole yuvarlandı.

Köpeğe çarpmamak isterken kaza yaptı: 2 ölü



Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet Akdemir ile yanındaki arkadaşı Doğukan Altun (22) yaşamını yitirdi, köpek de telef oldu.

İki arkadaşın cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, TIR şoförü Mehmet Ali Motor ise gözaltına alındı.

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