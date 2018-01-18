Köpeğe çarpmamak isterken kaza yaptı: 2 ölü

Cem Özdemir, BAE tarafından finanse edilen yayın organında Erdoğan'ı hedef aldı. Haberi Cengiz Çandar paylaştı, YPG'li Salih Müslim de RT etti.

Uyuşturucu çetelerinin kontrolünde olan bir eyalette 33 kafatası gömülmüş bir şekilde bulundu.

Geçen yılın kasım ayında inşaat üretimi, Avro Bölgesi’nde bir önceki aya kıyasla 0,5, Avrupa Birliği'nde ise yüzde 0,6 artış kaydetti.

1 ABD Suriye'de sınır gücü kurmayacak ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'de kurmayı planladıkları terör ordusundan vazgeçtiklerini açıkladı.

2 Yunan hücum botu Türk Sahil Güvenlik Botu'na çarptı Kardak Kayalıkları'na gelen Yunan hücum botu ile Türk Sahil Güvenlik Botu arasında gergin anlar yaşandı.

3 Yılmaz Özdil'den Ümit Kocasakal'a destek yazısı CHP'nin kendi seçmeninden çalınmış bir parti olduğunu belirten Yılmaz Özdil, bu tablonun değişmesi için adaylığını açıklayan Kocasakal'ı işaret etti.

4 ABD göçmenlerin yardım paketlerini imha etti Mart 2012'den Aralık 2015'e kadar olan süreçte, ABD-Meksika sınırında görev yapan Amerikalı sınır devriyelerinin göçmenler için bırakılan su ve gıda paketlerini imha ettikleri ortaya çıktı.

5 Temel Karamollaoğlu'na Abdullah Gül'ün adaylığı soruldu 2019 seçimleri için çalışmalarına devam eden Karamollaoğlu, Abdullah Gül'ün adaylık vasıflarına uygun olduğunu belirterek yeşil ışık yaktı.

6 İtalya'da bir hakim başörtüsü olan avukatı salondan kovdu İtalya'nın Bologna kentinde bölge idari mahkemesine katılan 25 yaşındaki Asmae Belfakir isimli stajyer avukat, başörtüsünden dolayı salondan kovuldu.