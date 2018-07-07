Köpeğe çarpmamaya çalışırken kaza yaptı

Mardin'de önüne köpek çıkması üzerine ani hamle yapan sürücü kontrolü kaybetti. Yoldan çıkan aracın takla atması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.





İKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Tacettin Yavuz, Ceylanpınar istikametinden Kızıltepe'ye giderken karşısına köpek çıktı. Köpeğe çarpmamaya çalışan sürücü Yavuz aniden manevra yapması sonucu araç kontrolden çıktı. Defalarca takla ataran araç yol kenarına savruldu.

Olay yerine gelen 112 ekipleri, itfaiye ve jandarma görevlileri kazada araç içine sıkışan yaralıları hastaneye yetiştirmek için zamanla yarıştı.

Köpeği görünce manevra yaptı kazada 2 kişi öldü VİDEO

Araçta bulunan Tacettin Yavuz’un kızı 10 yaşındaki Berfin Yavuz olay yerine gelen 112 ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün bir diğer çocuğu da hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 6 kişi ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



