Köpeğe eliyle su içeren polis: Her Türk polisi yapar

Gaziantep'ten, 8 ay önce Malatya'ya tayin olduğunu ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde göreve başladığını kaydeden Seyit Kurtulmuş, köpeğe avucuyla su içirirken çekilen ve sosyal medyada ilgi gören videoyla ilgili şunları anlattı:

Elleriyle sokak köpeğine su içeren polis VİDEO

"TÜRK POLİSİ AYNI ŞEYİ YAPAR"

"İnönü Caddesi'nde trafik ekibi olarak görevliydik. Vatandaşlar çeşmeden su içerken köpeğin orada suya ve insanlara baktığını gördüm. Köpeğin susadığını hissettim, su vermek için kap aradım. Kap bulamayınca köpek susuz gitmesin diye avucumla su verdim. Bu şekilde 4-5 avuç su verdim, köpeğe. Suyu içtikten sonra bana bakarak uzaklaştı. Onun susuzluğunu giderdiğim için memnun oldum. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Her Türk polisi aynı şeyi yapar. "





"SU İÇTİĞİNDE FERAHLAMIŞ GİBİ DAVRANDI"

Köpeğin, elinden su içmesinden mutlu olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Ben susuzluğu giderdiğimde nasıl ferahlık hissediyorsam o da su içtiğinde ferahlamış gibi davrandı. Biz insan olarak susuzluğumuzu dile getirebiliyoruz ama onlar hayvan yükseğe çıkarak çeşmeden su içemiyor. Onların durumu daha zor. Tüm insanların hayvanlara iyi davranması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de herkes benim yaptığımı yapar. " diye konuştu.

İnönü Caddesi'nde görev yaparken, köpeği zaman zaman gördüğünü ifade eden Kurtulmuş, köpeğin genelde polis ekiplerine yakın durduğunu ve siren seslerine karşı da duyarlı olduğunu aktardı.