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Köpeğe elleriyle su içiren temizlik görevlisine ödül

Kocaeli'de susayan köpeğe elleriyle su içiren temizlik görevlisi Derince Belediye Başkanı tarafından çeyrek altınla ödüllendirildi.

26.07.2017 - 16:36
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Koceli Derince Belediye Başkanı AK Partili Ali Haydar Bulut, çeşmenin yanına yaklaşan sahipsiz köpeğe elleriyle su içiren temizlik görevlisi Yılmaz Duran'ı davranışı nedeniyle çeyrek altınla ödüllendirdi. Yılmaz Duran ödülle hayvanlara yiyecek alacağını söyledi.

Köpeğe elleriyle su içiren temizlik görevlisine ödülKöpeğe elleriyle su içiren temizlik görevlisine ödül

İZLEYENLER TAKDİR ETTİ

Dün, Kocaeli'de hava sıcaklığı 34 dereceye ulaşırken, Derince Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Yılmaz Duran, Yenikent Mahallesi'nde parkta temizlik yaptığı sırada yanına yanaşan sahipsiz köpeğe elleriyle su içirdi. Yılmaz Duran'ın çeşmeden avucunun içerisine su doldurarak köpeğe su içirdiği sırada çekilen görüntüleri izleyenler takdir etti. Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut temizlik görevlisi Yılmaz Duran'ı davranışı nedeniyle tebrik ederek, çeyrek altınla ödüllendirdi.

Köpeğe elleriyle su içiren temizlik görevlisine ödül

ALTINLA HAYVANLARA YİYECEK ALACAK

Köpeği gördüğünde susadığını anladığını söyleyen Yılmaz Duran yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Köpeğin ağzından su geliyordu ve susadığını anladım. O bölgede 4 aydan beri çalışıyorum ve o köpek 4 aydan beri yanımdan ayrılmaz. Mecbur kaldım, baktım ki ağzından su gelmişti kap bulamayınca elimle su verdim. Sadece o gün değil, devamlı yemeğini suyunu veririm. Çocukluktan gelme bir hayvan sevgisi var bende. Bunlar aç kaldığı zaman bana vicdanen bir sıkıntı basıyor. Ben bunu ödül için yapmadım, başkan beye teşekkür ediyorum ve ödülle de hayvanlara yiyecek alacağım."

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