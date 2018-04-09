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Köpeğe tecavüz eden adam: Eşimin ölüm acısını dindirdim

İngiltere'de yaşayan Nick Tyson, köpek ile ilişkiye girip o anları videoya kaydetti, polise "Eşimin ölümünün acısını dindirmeye çalışıyordum" dedi.

Haber Merkezi | 09.04.2018 - 09:20..
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Polis, başka bir olaydan dolayı 51 yaşındaki adamın evinde arama yaparken, cep telefonunu ve bilgisayarını incelediğinde köpek ile ilişkiye girdiği videolara denk gelip soruşturma açtı.

Nick Tyson'ın bilgisayarında ayrıca çocukların yasa dışı olarak oynatıldığı cinsel içerikli film görüntülerine rastlandı.

"23 YILLIK EŞİMİ KAYBETTİM, ACISINI DİNDİRMEK İÇİN TECAVÜZ ETTİM"

Tyson, mahkemede kısa bir süre önce 23 yıllık eşini kaybettiğin ve acısını dindirmek için köpek ile ilişkiye girip çocukların yasa dışı olarak oynatıldığı cinsel içerikli film izleyerek acısını dindirmeye çalıştığını söyledi.

21 AY HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme, Tyson'a köpek ile ilişkiye girme ve çocukların yasa dışı olarak oynatıldığı cinsel içerikli film bulundurma suçlarında 21 ay hapis cezası verdi.

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