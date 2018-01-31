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Köpeğe tecavüz eden yaşlı adam adliyeye sevk edildi

Gebze'de, köpeğe tecavüz etmeye çalışırken yakalanan ve gözaltına alınan yaşlı adamın emniyette verdiği ifade mide bulandırdı.

DHA | 31.01.2018 - 15:56..
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Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu, sosyal medya sayfasında, yaşlı bir adamın, boynuna kemer bağladığı köpeğe tecavüz ederken çekildiği öne sürülen görüntüleri paylaşmasının ardından hayvanseverler ayaklandı.

Köpeğe tecavüz eden yaşlı adam adliyeye sevk edildi

"BİR CAHİLLİK YAPTIM"

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çekildiği ileri sürülen görüntülerde yaşlı adam, boynuna kemer bağladığı köpeğe iddiaya göre tecavüz ederken yanına gelen bir kişi, "Ne yapıyorsun orada? Yaşından, başından da mı utanmıyorsun? Evimin karşısındasın. Cami var orada" diye tepki gösterdi, adama vurdu.

İç çamaşırı ve pantolonunu yukarı çekerek toparlanan yaşlı adam ise, "Bir cahillik yaptık." diye karşılık verdi. Görüntüleri çeken kişi, "Polis çağırayım mı?" derken, yaşlı adam ise "Yok" yanıtını verdi.

Köpeğe tecavüz eden yaşlı adam adliyeye sevk edildi

BÜTÜN HAYVANSEVERLER AYAĞA KALKTI

Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu sosyal medya hesabından, "Sosyal medyada gezmekte olan görüntülerde şahsın hayvana tecavüz ettiği, suç üstü yakalandığı, zavallı hayvana bilerek acı ve ızdırap verdiği, yaşam hakkına kast ettiği açıkça görülmektedir. Gelen duyumlar arasında olayın Kocaeli Gebze Eskihisar Mahallesi'nde gerçekleştiği duyumları bulunmaktadır. Bu şahsın tespit edilerek gerekli cezayı alması için verilen şikayet dilekçesini, verilen adreslere göndermeliyiz." denildi.

Bunun ardından hayvanseverler e-posta yoluyla kurumlara şikayette bulundu. Dün yapılan araştırmaların ardından görüntülerdeki kişinin N.C. olduğu belirlendi.

Köpeğe tecavüz eden yaşlı adam adliyeye sevk edildi

"YAPAMADIM"

Polis, Darıca Abdi İpekçi Mahallesi'nde oturan N.C.'yi gözaltına aldı. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen N.C. emniyetteki ifadesinde, "Nefsime yenik düştüm. Köpeği yatırdım ama yapamadım." dedi.

YAKINLARI EMNİYETE GELMEDİ

Gözaltına alınan N.C.'nin yakınları emniyete gelmeyerek, yaşlı adam hakkındaki soruşturma hakkında bilgi almadı. N.C. emniyetteki işlemlerin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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