Köpeğe tecavüz eden yaşlı adam hakkında suç duyurusu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşlı bir adam, bahçelik alanda köpeğe tecavüz ederken kayda alındı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının üzerine hayvanseverler ayaklandı. Hayvanseverler, ilgili kurumlara e-posta gönderip şikayette bulunarak, köpeğe tecavüz eden kişi hakkında yasal işlem başlatılmasını istedi.

"BİR CAHİLLİK YAPTIM"

Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu'nun Facebook'taki hesabı üzerinden, yaşlı bir adamın köpeğe tecavüz ederken çekilen ve sosyal medyada yayınlanan görüntüleri paylaşıldı. Gebze'de çekildiği ileri sürülen görüntülerde boynuna kemer bağladığı köpeğe tecavüz ederken yaşlı adamın yanına, bölgede ikamet eden bir vatandaş cep telefonunun kamera kaydını açarak yaklaştı. "Ne yapıyorsun orada? Yaşından, başından da mı utanmıyorsun? Evimin karşısındasın. Cami var orada." diyerek tepki gösteren vatandaş, o sırada sinirlerine hakim olamayarak bir de elleriyle yaşlı adamı itti. Toparlanan yaşlı adam, "Bir cahillik yaptık" diyerek, karşılık verdi. Görüntüleri çeken kişi, "Polis çağırayım mı?" derken, yaşlı adam da "Yok" yanıtını verdi.

"YAŞAM HAKKINI GASP EDİYOR"

Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu tarafından görüntülerle ilgili yapılan açıklamada, "Sosyal medyada gezmekte olan görüntülerde şahsın hayvana tecavüz ettiği, suç üstü yakalandığı, zavallı hayvana bilerek acı ve ızdırap verdiği, yaşam hakkına kastettiği açıkça görülmektedir. Gelen duyumlar arasında olayın, Kocaeli Gebze Eskihisar Mahallesi'nde gerçekleştiği duyumları bulunmaktadır. Bu şahsın tespit edilerek gerekli cezayı alması için verilen şikayet dilekçesini verilen adreslere göndermeliyiz" denildi.

"HAKKINDA GEREKLİ İŞLEMİN YAPILMASINI İSTİYORUZ"

Görüntüleri izleyen hayvanseverler, köpeğe tecavüz eden adama sosyal medyadan tepki gösterdi. Hayvanseverler; Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER), İçişleri Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Kocaeli Valiliği olmak üzere ilgili kurumlara e-posta yoluyla şikayette bulundu. Hayvanseverler, görüntülerdeki kişinin tespit edilerek, cezalandırılmasını talep etti.

Kocaeli Hayvan Hakları Derneği Başkanı Selma Pilatin Pek ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada konu edilen yaşlı adamın köpeğe tecavüz olayında ilimiz konu edilmektedir. İlimizde böyle bir olayın vuku bulunup, bulunmadığının araştırılmasını ve gerekli yasal işlemlerin yapılmasını, ayrıca böyle bir olayın ilimizde olmadığı tespiti halinde ilimizde olduğunu iddia edenler hakkında da gerekli işlemin yapılmasını istiyoruz." dedi.