taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.418
USD
3,7938
EURO
4,6578
ALTIN
163,38
PETR
69,2000

Köpeğe vurup tıra çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı

Konya'da köpeğe çarptıktan sonra yoldan çıkıp karşı şeritten gelen tıra çarpan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti.

İHA | 17.01.2018 - 00:24..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Konya'nın Ereğli ilçesinde 22 yaşındaki Mehmet Akdemir köpeğe çarptı. Kazanın ardından kontrolü kaybeden Akdemir, karşı şerite geçti. Ters yoldan gelen tırla çarpışan otomobilde bulunan iki kişi hayatını kaybetti.

Köpeğe vurup tıra çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı


TIRA ÇARPTIKTAN SONRA ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Kazada çarpışmanın ardından şarampole yuvarlanan ve hurdaya dönen otomobildeki sürücü olduğu belirtilen Mehmet Akdemir (22) ile Doğukan Altun (22) olay yerinde hayatını kaybetti. Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yapılan incelemenin ardından cenazeler Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dünyanın en soğuk köyü Sibirya'da

Dünyanın en soğuk köyü Sibirya'da

37
Minik İrem Cumhurbaşkanını göremeyince ağladı

Minik İrem Cumhurbaşkanını göremeyince ağladı

36
Köpeğe vurup tıra çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı

Köpeğe vurup tıra çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı

0
Lastiği patlayan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Lastiği patlayan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

3
Nidapark Küçükyalı

Nidapark Küçükyalı

0
corap

corap

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM