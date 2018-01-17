Köpeğe vurup tıra çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde 22 yaşındaki Mehmet Akdemir köpeğe çarptı. Kazanın ardından kontrolü kaybeden Akdemir, karşı şerite geçti. Ters yoldan gelen tırla çarpışan otomobilde bulunan iki kişi hayatını kaybetti.





TIRA ÇARPTIKTAN SONRA ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Kazada çarpışmanın ardından şarampole yuvarlanan ve hurdaya dönen otomobildeki sürücü olduğu belirtilen Mehmet Akdemir (22) ile Doğukan Altun (22) olay yerinde hayatını kaybetti. Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yapılan incelemenin ardından cenazeler Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.