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Köpeği gezdiriyor gibi yapıp sokak sokak uyuşturucu sattı

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokakta köpeğini dolaştırırken kendisi ile bağlantı kuran kişilere uyuşturucu satan bir kişiyi yakaladı.

13.10.2017 - 12:28
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Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mobil Okul Timindeki görevliler, Merkez Mahallesi’nde köpekle dolaşan, sürekli şapka ve gözlük takan ‘Ateş’ lakaplı bir kişinin uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini alınca harekete geçti.

TAKİBE ALINDI

Verilen eşkale uyan, beyaz şapkalı, gözlüklü köpekle gezen bir kişi olduğunu gören ekipler onu takip etmeye başladı.

Takip edilen adı C.A. olduğu daha sonra belirlenen bu kişinin yanına yaklaşan H.D. isimli kişi ile bir süre yürüdükten sonra ona cebinden çıkardığı kağıt parçasını vererek para aldığı görüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Daha sonra ayrılan iki kişiden H.D. polis tarafından durdurulmak istenince aldığı içinde 1.48 gram uyuşturucu bulunan kağıdı atmaya çalıştığı belirlendi. Bunun üzerine H.D. ile yanında köpekle yürümeyi sürdüren C.A.. isimli kişi gözaltına alındı.

Köpeği gezdiriyor gibi yapıp sokak sokak uyuşturucu sattı

Bu kişinin üzerinde bir miktar para ve uyuşturucu satışında kullanıldığı değerlendirilen cep telefonu bulundu. C.A.’nın yapılan GBT sorgusunda hakkında ‘Suç eşyasını satın almak’ ve ‘Hırsızlık’ suçundan arandığı belirlendi. H.D. de sorgusunda köpeğini dolaştırır gibi yürülen C.A. ile telefonla bağlantı kurarak uyuşturucu aldığını söyledi.

Savcılıktan alınan izin ile bu kişinin evinde yapılan aramada 2 poşet içerisinde 54 gram sentetik uyuşturucu bonzai, pompalı tüfek, bu silaha ait 25 dolu kartuş, satışa hazır 2 gram bonzai, uyuşturucu satışından elde edildiği öne sürülen bin 425 TL, 30 Euro para bulundu.

Köpeği gezdiriyor gibi yapıp sokak sokak uyuşturucu sattı

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