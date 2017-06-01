19 Nisan'da Kolombiya'nın başkenti Bogota'da meydana gelen olayda evinin üst katındaki balkondan gelen sesler üzerine dışarıya bakan Diego Andrés Dàvila Jimenez isimli genç, köpeğin demir parmaklıklardan aşağıya doğru sarktığını gördü.
13. KATTAKİ BALKONA TIRMANDI
Temizlik fırçasıyla yaptığı bütün çabalara rağmen köpeği kurtarılamayan Diego, 13. katta bulunan balkona tırmandı.
Hayatını tehlikeye atan Diego başarılı bir şekilde üst kattaki komşusunun evine tırmanmayı başardı ve köpeği sıkıştığı demir parmaklıklardan kurtardı.
Köpeği kurtarmak için 13. kata tırmanan adam VİDEO
"AŞAĞI BİLE BAKMADIM"
Olaydan sonra Diego, "Köpeği o halde görünce kurtarmak için aklımdan bir anda binlerce düşünce geçmeye başladı. Bu olayın korkunç bir şekilde sonuçlanacağını düşünmedim, aşağıya bile bakmadım." dedi.
Köpeğin sahibi olayı duyunca sevinçten gözyaşları içinde kaldı.