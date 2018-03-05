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Köpeği yola atan adama araba çarptı

Giresun’da bir süre önce baygın haldeki köpeği araçların önüne atan ve sonrasında tutuklanan Beytullah U.'ya cezaevinden çıktığı gün araba çarptı.

İHA | 05.03.2018 - 17:23..
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Giresun’da 22 Ocak’ta Karadeniz Sahil Yolu kenarında baygın halde bulunan köpeği yolun ortasına doğru atan ve köpeğin ölmesine neden olan Beytullah U. hayvanseverleri ayağa kaldırdı.

Beytullah U. köpeğin sahibinin şikayeti üzerine olaydan bir gün sonra Giresun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yakalandı.

Köpeği yola atan adama araba çarptı

Köpeğin sahibi Ahmet Sarıaydın’ın şikayeti üzerine zanlı ‘mala zarar verme ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefetten’ çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Köpeği yola atan adama araba çarptı

1,24 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

1 ay 10 gün hapis yattıktan sonra hafta sonu tutuklu bulunduğu Giresun E Tipi Kapalı Cezaevi’nden tahliye olan Beytullah U.'ya cezaevinden çıktığı gün araba çarptı.

Kaza sonrası 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan şahsın 1,24 promil alkollü olduğu ve çarpmanın etkisiyle ayağında ezikler oluştuğu öğrenildi.

Köpeği yola atan adama araba çarptı

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