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Köpeğini araca bağlayıp kilometrelerce sürükledi

Edirne'de köpeğini aracına iple bağlayıp sürükleyerek götürmeye çalışan sürücü, hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.

DHA | 23.02.2018 - 15:26..
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Keşan-Edirne karayolunda kimliği henüz belirlenemeyen kişi, iple kullandığı kamyonetin arkasına bağladığı köpeği kilometrelerce sürükledi.

HEMEN KAYDA GEÇTİ

Olayı gören duyarlı bir sürücü, yaşananları cep telefonunun kamerasıyla kayda aldı, ardından da durdurduğu kamyonetin sürücüne tepki gösterdi.

"ACI ÇEKTİĞİ ÇOK BELLİYDİ"

İsminin açıklanmasını istemeyen kişi, "Bir anda önümde bir kamyonetin arkasına iple bağlanarak götürülen köpeği görünce çok şaşırdım. Köpek, kamyonetle arasında arayı açmamak için koşuyor, açınca da sürükleniyor. Acı çektiği çok belliydi. Sürücüyü durdurdum. Neden yaptığını sordum bana, 'başka nasıl götürebilirim' cevabını verdi. Bu kişinin gerekli cezayı almasını istiyorum. Görüntülerde plaka açık seçik görünüyor, emniyetimiz gereğini yapacaktır" diye konuştu.

Köpeğini araca bağlayıp kilometrelerce sürükledi

Köpeğini araca bağlayıp kilometrelerce sürükledi

Köpeğini araca bağlayıp kilometrelerce sürükledi

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