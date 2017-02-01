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Köpeğini aracın arkasına bağlayıp sürükleyen şahsa ceza

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir aracın arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek götüren şahsa para cezası kesildi.

01.02.2017 - 19:10
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Tekirdağ Çorlu’da oturan Azap Koşak, önceki gün aracın arkasında bağladığı köpeğini çekmişti. Çorlu Hayvan Hakları Komisyonu tarafından 526 lira ceza kesti

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde hafif ticari aracın arkasına bağladığı köpeğini çeken Azap Koşak’a, Çorlu Hayvan Hakları Komisyonu tarafından 526 lira idari para cezası kesildi.

"EZİYET ETMEDİM"

Köpeğine eziyet etmediğini savunan Koşak, “Yıllardır köpek bakıyorum, eziyet etmem söz konusu değildir” dedi.

Köpeğini aracın arkasına bağlayıp sürükleyen şahsa ceza

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞTI

Çorlu’da oturan emekli Azap Koşak, önceki gün aracın arkasında bağladığı köpeğini çektiği sırada, sürücülerden biri cep telefonuyla fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı.

Bunun üzerine Çorlu İlçe Hayvanları Koruma Kurulu, tespit edilen Azap Koşak’a 'hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek' maddesi gereği 526 lira idari para cezası kesti.

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