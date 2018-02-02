Köpeğini aracıyla sürükleyen sürücüye para cezası

Adana'da çekildiği belirlenen bir köpeğin aracın arkasına bağlanarak sürüklendiği video, sosyal medyada yayılınca hayvanseverler büyük tepki gösterdi.

Harekete geçen polis, aracı kullandığı belirlenen Hakkı K.'yi gözaltına aldı.

"GÖMMEK İÇİN ARACIMIN ARKASINA BAĞLADIM"

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Hakkı K., köpeğinin başka bir aracın çarpması sonucu öldüğünü ileri sürerek, "Köpeğime başka bir otomobil çarptı. Ölen köpeğimi başka bir yere gömmek için aracımın arkasına bağladım. Görüntüler o sırada çekilmiş ve paylaşılmış." dedi.

Köpeği aracın arkasına bağlayıp sürükledi - VİDEO

BİN 255 LİRA PARA CEZASI

Cumhuriyet savcısının talimatlı doğrultusunda, Hakkı K.'ye Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar 7'nci Bölge Müdürlüğü tarafından 1255 lira idari para cezası kesildi.