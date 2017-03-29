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Köpeğini ezen şoförü silahla vurdu

İzmir'de bir kamyon şoförü, aracıyla çarparak ölümüne yol açtığı köpeğin sahibi tarafından silahla yaralandı.

29.03.2017 - 17:19
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Torbalı ilçesinin Uyuzdere mevkisindeki taş ocaklarına giden Bülent K'nin (37) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen kamyon, tesislere yakın bir yerde çarptığı köpeğin ölümüne sebep oldu. Kamyon şoförünün peşine düşen köpeğin sahibi Serkan A. (41), kamyonu durdurmak istedi.

ŞOFÖRÜ SİLAHLA VURDU

Taş ocaklarının bulunduğu alandaki mıcır tesisleri girişinde duran kamyon şoförüyle tartışan Serkan A, kamyon şoförü Bülent K'yi silahla yaraladı. Sağ bacağından yaralandığı öğrenilen kamyon şoförü Bülen K'nin Torbalı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

"YANLIŞLIKLA ATEŞ ALDI"

Gözaltına alınan Serkan A'nın tartışma sırasında silahın yanlışlıkla ateşlendiğini ileri sürdüğü öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan A, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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