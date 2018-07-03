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Köpek balığı saldırısına uğrayan kadın

Avustralya’da bir teknenin arkasından eğilerek köpek balıklarını beslemek isteyen bir kişi, aniden elini kaptırınca korku dolu anlar yaşandı.

Haber Merkezi | 03.07.2018 - 16:16..
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Arkadaşlarıyla birlikte  köpek balıklarına bakmak isteyen 34 yaşındaki Melissa Brunning, dişi hemşire köpek balıklarına küçük balık parçaları veriyordu.

"KEMİĞİN PARÇALANDIĞINI HİSSEDEBİLİYORDUM"

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, sudaki köpek balıklarını beslemek için eğilen Melissa, bir anda elini kaptırdı. Yanındaki arkadaşları sayesinde son anda kurtarılan kadın, az kalsın daha fazla köpek balığının bulunduğu alana doğru çekilecekti.

Brunning olayın ardından, “Çok çabuk oldu. Gerçekten aklıma gelen tek şey parmağımın gitmiş olmasıydı. Üzerine kenetlenmişti ve kemiğin parçalandığını hissedebiliyordum.” dedi.

Köpek balığı saldırısına uğrayan kadın VİDEO

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