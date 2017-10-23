Köpek balığından kaçarken 3 saat yüzdü

Avustralya’nın Perth bölgesinin 800 kilometre ilerisindeki Köpek balığı Körfezi’nde zıpkınla avlanan 34 yaşındaki John Craig, suyun yüzeyine çıktığında içinde arkadaşı da bulunan teknesinin olmadığını gördü.

Yardım çağırmak için etrafına su sıçratırken bir köpek balığının kendisine doğru geldiğini fark eden İngiliz dalgıç, karaya doğru yüzmeye başladı.

15 DAKİKA BOYUNCA PEŞİNİ BIRAKMADI

7.5 kilometre uzaklıktaki, Francois Perron Ulusal Parkı'na kadar 3 saat boyunca yüzen Craig, ilk 15 dakika 'meraklı' köpek balığının kendisinin peşini bırakmadığını söyledi.

BİR UÇAK FARK ETTİ

Deneyimli bir dalgıç Craig, karaya ulaştıktan sonra birilerinin kendisini görebilmesi için kamp alanına yürüdü.

"YEM OLACAĞIMI DÜŞÜNDÜM"

Yaklaşık yarım saat sonra bir uçağın kendisini fark ettiği Craig, yaşadıklarını "Dehşete kapılmıştım. Bilinmeyen bir yerin ortasında köpek balığına yem olacağımı düşündüm." sözleriyle ifade etti.