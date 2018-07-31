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Köpek balığını pusete koyup çalmaya çalıştılar

ABD'nin Teksas eyaletinde hırsızlar, bir akvaryumdaki açık havuzdan çıkardıkları boynuzlu köpek balığını bebek kılığına sokarak pusetle kaçırmaya çalıştı.

AA | 31.07.2018 - 17:42..
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San Antonio'da bir akvaryumda, hafta sonu bir kadın ve iki erkeğin, ziyaretçilerin hayvanları besleyebildiği açık havuzdan çıkardıkları boynuzlu köpek balığını pusete koyup otoparka götürdüğü güvenlik kameralarına yansıdı.

BATTANİYEYE SARDILAR

Hırsızların hayvanı ıslak battaniye sarıp bir kamyonete bindirdiği, içlerinden birinin kendilerini sorgulayan güvenlik görevlilerine oğullarının hasta olduğunu ve acilen ayrılması gerektiğini söyleyerek kamyonetin aranmasına izin vermediği belirtildi.

Köpek balığını pusete koyup çalmaya çalıştılar VİDEO

GÖZALTINA ALINDI

Köpek balığının, suç ortaklarını orada bırakıp kamyonetle otoparktan ayrılan adamın evinde dün bulunduğu ve akvaryuma geri getirildiği kaydedildi.

Hırsızlardan birinin gözaltına alındığı, diğer ikisi hakkında da adli sürecin başlatılacağı ifade edildi.

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