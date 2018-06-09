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Köpek balıkları Bodrum'a üremek için geliyormuş

Bodrum'da 3 gündür görüntülenen kum köpek balıklarının Ege Denizi'ne gelmesinin sebebi belli oldu. Köpek balıkları, yumurta bırakmak için sularımıza geliyor.

İHA | 09.06.2018 - 06:10..
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Marmaris ve Bodrum'da son günlerde tatilcilerin panik yaşamasına neden olan köpek balıklarının, dünyanın en ünlü üreme alanlarından biri olan Gökova Körfezi Boncuk Koyu'na yumurta bırakmak için geldikleri öğrenildi.

Köpek balıkları Bodrum'a üremek için geliyormuş


3 GÜN SUL ATLINDA ARADILAR

Dünyanın en ünlü köpekbalığı koyu olduğu öğrenilen Gökova - Boncuk Koyu’na yumurta bırakmaya gelen kum köpek balıkları dalgıçlar tarafından görüntülendi.

Köpek balıklarının yanı sıra Gökova Körfezi’nin güzelliklerini de gözler önüne seren çalışma 3 gün sürdü.

Üniversite öğrencileri ve BORABDER (Bodrum Yarımadası Yalıkavak Sportif ve Amatör Balık Avcıları Derneği ) tarafından Gökova Körfezi’nde dalış gerçekleştirildi. 3 gün boyunca gece gündüz Gökova Körfezi’nde dalış yapan ekipler deniz altında karış karış köpek balığı aradı.

Köpek balıkları Bodrum'a üremek için geliyormuş


ATLANTİK KIYILARINDAKİ EN AKTİF 2 ALANDAN BİRİ

Gökova Körfezi’nin güzelliklerini de görüntüleyen dağlıçlar 3 günün sonundan kum köpek balıklarını görüntülemeyi başardı.

BORABDER Başkanı Mustafa uyar ise konuyla ilgili olarak “Dünya’nın çok az noktasında üreme yapan Kum köpek balıklarının Gökova Körfezi Boncuk Koyu’nda üreme yaptığını Su Ürünleri Fakültesi tespit etti. Bu bilgileri aldıktan sonra Köpek balıklarını görüntülemek için çalışma başlattık” dedi.

Gökova Boncuk Koyu, köpekbalığı koyu olarak uluslararası alanda ünlenmiş ve dünyada kuzeybatı Atlantik kıyıları ile en aktif 2 üreme alanından biri olma özelliği taşımaktadır.

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