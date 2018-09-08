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Köpek balıklarının da vejetaryen olabileceği keşfedildi

Bazı köpek balıklarının vejetaryen olarak da yaşamlarını sürdürebildikleri öğrenildi.

Haber Merkezi | 08.09.2018 - 09:42..
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Kaliforniya'daki Irvine ve Florida Uluslararası üniversitelerinden araştırmacılar, çekiç kafalı köpek balıklarının vejetaryen olarak da yaşayabildiklerini tespit etti.

SADECE YOSUNLA BESLENİYORLARDI

Fox News'in haberine göre, çekiç kafalı 3 köpek balığının 3 hafta boyunca sadece yosunla beslendiği araştırmada, etobur sindirim sistemine sahip olduğu bilinen köpek balıklarının bitkileri de sindirebildiği ortaya çıktı.

BİTKİYLE BESLENENLER KİLO ALDI

Bitkiyle beslenen çekiç kafalı köpek balıklarının kilo aldığına işaret eden araştırmacılar, bitkilerin de bu tür köpek balıklarında besin değerine dönüşebildiğini belirledi.

Araştırmacı grubundan Samantha Leigh, çekiç kafalı köpek balıklarının etobur olarak bilindiklerini ancak sindirim sistemlerinin bitki tüketimine de uygun olduğunu tespit ettiklerini kaydetti.

Yapılan tespitin, diğer köpek balıklarının da bitki ile beslenebileceği fikrine ışık tutacağı belirtiliyor.

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