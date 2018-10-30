İlk kez vali gördü: Bizim gibi canlı kanlı insanmış

1 Tabelaları umursamayan Diyarbakırlılar surlarda selfie çekti Diyarbakır’da yasak olmasına rağmen vatandaşlar güvenliğini düşünmeden surlara çıkmaya ve ölümle burun buruna kalmaya devam ediyor.

2 Engelli gencin telefonunu çalan hırsız kayıplara karıştı Diyarbakır'da bir kişi şarjının bittiğini ve bir yakınını araması gerektiği bahanesiyle engelli gencin telefonunu alarak olay yerinden uzaklaştı.

3 Başa saplanan tuvalet fırçası 4 saatte çıkarıldı Çanakkale Biga'da banyoda fenalaşıp yere düşen kişinin başına tuvalet fırçası saplandı.

4 Köpek, bulduğu bebek cesedini kafenin önüne bıraktı Aydın'da temizlik işçilerinin kafenin önünde yeni doğmuş bebek cesedi bulması üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, sokak köpeğinin ağzında getirdiğini tespit etti.

5 Börekçide tüp patladı: 2 iş yeri ve 4 araç zarar gördü Samsun'da börekçide tüpün atlamasından dolayı 2 iş yeri ile 4 araçta maddi hasar meydana gelirken, bir kadın ise hafif şekilde yaralandı.

6 Albayrak: Ekonomik saldırılar yabancı bir başkentte planlandı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "10 Ağustos saldırısı yabancı bir ülkenin başkentinde plandı. Alınan önlemlerle birilerinin hayali operasyonu püskürtüldü. " ifadelerini kullandı.