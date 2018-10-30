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Köpek, bulduğu bebek cesedini kafenin önüne bıraktı

Aydın'da temizlik işçilerinin kafenin önünde yeni doğmuş bebek cesedi bulması üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, sokak köpeğinin ağzında getirdiğini tespit etti.

DHA | 30.10.2018 - 21:24..
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Belediye temizlik işçileri AVM'ye gelerek iş yerlerinin çöpünü temizledikleri sırada bir kafenin önünde yeni doğmuş bebek cesedi buldu. Bunun üzerine işçiler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelediğinde bir sokak köpeğinin bebeğin cansız bedenini ağzıyla getirerek kafenin önüne bıraktığını gördü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Acı gerçeğin ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri ve savcı olay yerinde incelemelerde bulundu. Ekiplerin incelemelerinin tamamlamasının ardından talihsiz bebeğin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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