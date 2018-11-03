Köpek memesi hastalığıyla 12 yıldır mücadele ediyor

Altı yıl önce gerçekleştirilen ameliyatla geçici süre rahatlayan Başboğa'ya HS tanısı konuldu. Uygun ilaç tedavisiyle Başboğa'nın hastalığının ilerlemesinin önüne geçilmeye çalışılıyor.

"NORMAL SİVİLCE OLARAK DÜŞÜNMESEYDİM ERKEN TEŞHİS KONULABİLİRDİ"

Şişkinlik ve iltihaplı yaraların diğer koltuk altında da çıkmaya başladığını ifade eden Başboğa, "İltihaplı bölge boşaltılınca ağrı kesildiği için rahatlıyorsu, ancak birkaç gün sonra iltihaplanmalar tekrarlıyor. Toplu taşımaya biniyorsan, tutunmak imkansız oluyor. Otursan da ağrıdan kollarını açman gerekiyor. Bu insanın psikolojini etkiliyor. Normal sivilce olarak düşünmeyip zamanında uzman hekime gelseydim, erken teşhis konulabilirdi. Bu kadar ilerlemeyecekti." dedi.

VÜCUDUN KAPALI KISIMLARINDA GÖRÜLÜYOR

Başboğa'nın tedavisini yürüten İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Burhan Engin ise halk arasında köpek memesi olarak bilinen HS'nin özellikle vücudun kapalı kısımlarında, koltuk altı, kasıklar ve anal bölgede yerleşip, ağrılı, kızarıklık ve şişkinlikle seyrettiğini söyledi.

"HASTALAR DEPRESYONA GİRİYOR"

Engin, "İltihaplı şişlikler boşalıyor ardından tekrar oluşuyor. İlerleyen dönemlerde de kalıcı hasar bırakıyor. Bant tarzında sertlikler oluşuyor. Bunlar da zaman içerisinde hastanın hayatını olumsuz etkiliyor. Bulunduğu bölgede fonksiyonel bozukluklara neden oluyor. Akıntıya bağlı olarak kötü koku yapabiliyor. Hastalarda sosyal izolasyona yol açıyor. Kökü koku ve akıntıdan dolayı hastalar çok rahat topluma entegre olamıyor, depresyona giriyor." diye konuştu.