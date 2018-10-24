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Köpek saldırısına uğrayan adam tedaviye alındı

Antalya’da köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı adam sağ bacağından yaralandı. Vatandaşlar, köpeklerin saldırganlığından dolayı herkesin tedirgin olduğunu söyledi.

İHA | 24.10.2018 - 21:23..
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Saldırıya uğrayan 80 yaşındaki emekli memur E.A. ekmek ve gazete almak için caddeye çıktığını dönüşte köpeklerin saldırısına uğradığını anlattı. Köpeklerin bir anda etrafını çevirdiğini ve içinden birinin bacağını ısırdığını anlatan E.A. "Diğer köpekler de havlamaya başladı. Beni temizlik ve güvenlik görevlisi kurtardı. Bacağıma baktım kan akıyor. Hemen eve gelip özel bir hastaneye gittim. Orada iğne olup, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine yönlendirildim. Orada bacağıma müdahale edildi" dedi.

Hayvanları çok sevdiğini kaydeden E.A., saldırgan olan köpeklerin koruma altına alınmasını istedi. Sokağa tedirgin şekilde çıktığını ifade eden E.A., eşinin de dışarı çıkmakta korku yaşadığını kaydetti.

Ekmek almaya giderken köpeklerin saldırısına uğradı VİDEO

"SALDIRGAN OLANLAR ALINSIN"

Her hafta bir kişinin köpek saldırısına uğradığını söyleyen Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay ise bir hayvansever olarak bu konunun çaresine bakılmasını istediğini söyledi. Ay, "Bu hayvanlara daha iyi yaşayabilecekleri yerler sağlansın. Mahallemizde 80 yaşında bir amca bacağından ısırıldı. Bu vakalar yaşanmasın" ifadelerini kaydetti.

Hayvanların toplatılmasının da çözüm olmadığını ifade eden Halil Ay, "Antalya’nın bütün bölgelerinde köpek var. Daha korunaklı, iyi yaşayabilecekleri yerler seçilmesi gerekir. Onlarda bizim canımız, onlarla birlikte yaşamamız gerekir. Vatandaşımız ısıran köpek küpesiz. Bir başkasına zarar vermeden bu soru çözelim" diye konuştu.

Köpek saldırısına uğrayan adam tedaviye alındı

"ÖNLEM ALINSIN"

Cadde esnaflarından Nedim Bakal, başıboş köpeklerin sokakta gezen insanları rahatsız etmesinden büyük sorun yaşadıklarını belirti. Köpeklerin herkese saldırdığını ifade eden Bakal, müşterilerinin de tedirginlik yaşadığını, bir an önce önlem alınmasını talep etti.

"SALDIRIYORLAR"

Ahmet Okatan isimli esnaf, 3 aydır köpeklerle ilgili sorun yaşadıklarını bildirdi. Köpeklerin sabah saatlerinde toplanmaya başladığını anlatan Okatan, "Geçen her arabaya, her motosiklete, bisiklete saldırdılar. İnsanlar buradan geçemez oldular. Müşterilerimizden bazıları bu köpekler yüzünden caddeye gelemediklerini söyledi. Dün yaşlı amcamızı bacağından ısırdılar" diye konuştu.

Köpek saldırısına uğrayan adam tedaviye alındı

Köpek saldırısına uğrayan adam tedaviye alındı

Köpek saldırısına uğrayan adam tedaviye alındı

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