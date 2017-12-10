Köpek ve sahibi bıçaklı saldırıda yaralandı

Külhan Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana gelen olayda, Mustafa Aktaş(26), gezdirdiği pitbull cinsi köpeğinden korktuğunu iddia edilen kişilerle tartışmaya başladı.

KÖPEĞİ VE SAHİBİNİ BIÇAKLADI

Tartışma büyüyünce kimliği belirsiz kişiler, önce köpeğini, ardından da Mustafa Aktaş’ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Aktaş ile köpeği yaralandı.

Köpek ve sahibi bıçaklı saldırıya uğradı VİDEO

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Mustafa Aktaş, özel bir hastaneye kaldırıldı. Aktaş buradaki ilk müdahalesinin ardından da Karaman Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Köpek ise tedavi için Karaman Belediyesi hayvan barınağına götürüldü.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.