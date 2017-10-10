Avusturya'da köpekbalığı kostümü giyen kişiye gözaltı

Polis, bir elektronik mağazasının reklamı için kapıda duran kişiden kostümünü çıkarmasını istedi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Sadece işini yaptığını belirterek bu talebini reddeden çalışan gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından serbest bırakılan adama para cezası verildi.

BURKA YASAĞI

Avusturya'da 1 Ekim Pazar günü yürürlüğe giren kanunla, 'yüzü, saçların başladığı noktadan, çeneye kadar kapatan her türlü giysi ve maskenin kamuya açık alanlarda giyilmesi' yasaklandı. Yasak palyaço kostümleri, tıbbi maskeler gibi aksesuarları da kapsıyor.