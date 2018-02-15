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'Köpekbalıklarının Kayıp Şarkıları' yayımlandı

Raşel Meseri’nin 'Köpekbalıklarının Kayıp Şarkıları' adlı romanı Delidolu Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Haber Merkezi | 15.02.2018 - 15:51..
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Raşel Meseri’den, bilimle felsefe, hayvanlar dünyasıyla insanlar âlemi, çocuklarla yetişkinler arasında mekik dokuyan, politikayla büyüme sanatını iç içe geçiren çarpıcı bir roman!

Köpekbalıklarının Kayıp Şarkıları, dünyanın ve belki de kendi hayatının kurtuluşunu arayan genç bir kadının, her şeyini feda ederek atıldığı gerçeküstü bir yol serüvenini konu ediniyor.

'Köpekbalıklarının Kayıp Şarkıları' yayımlandı

Ergenlikle başlayan “kendini tanıma” sürecinin, ölümle gerçekleşecek nihai randevuya kadar asla sonlanmayacağını vurgulayan roman, gençlerden yetişkinlere uzanan geniş bir okur yelpazesine sesleniyor.

Yazar: Raşel Meseri

Yayınevi: Delidolu Yayınları

Türü: Roman

Dili: Türkçe

Baskı yılı: 2018

Syf: 276

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Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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